DE FERME EN FERME 2026 32 MOULIN DES TROIS POMMES DE PINS MOULIN DES TROIS POMMES DE PINS Azas

Azas

DE FERME EN FERME 2026 32 MOULIN DES TROIS POMMES DE PINS

MOULIN DES TROIS POMMES DE PINS 2 Grand Rue Azas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Sur le domaine du Château d’Azas, la ferme familiale des trois pommes de pin produit des céréales, de la farine de blé et des légumes secs en agriculture raisonnée, qu’elle commercialise en circuit-court.

Dans les communs du château, Etienne De Pins a installé un moulin traditionnel sur meule en granit du Sidobre qui permet la production de farines blanches, semi-complètes ou complètes.

La visite des lieux ainsi que la commande de produits sont possibles sur réservation par téléphone ou sms.

L’objectif d’Etienne est de remettre du sens à l’activité de production, développer les circuits courts et le lien social au coeur du petit village d’Azas. .

MOULIN DES TROIS POMMES DE PINS 2 Grand Rue Azas 31380 Haute-Garonne Occitanie etienne.depins1@hotmail.fr

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English :

On the Château d?Azas estate, the Trois Pommes de Pin family farm produces cereals, wheat flour and pulses using sustainable farming methods, which it sells on a short distribution network.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 32 MOULIN DES TROIS POMMES DE PINS Azas a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE