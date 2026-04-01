DE FERME EN FERME 2026 34 FERME DE LA MIGNONNE Lieu-dit La Mignonne Verfeil

Verfeil

DE FERME EN FERME 2026 34 FERME DE LA MIGNONNE

Lieu-dit La Mignonne FERME DE LA MIGNONNE Verfeil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Notre objectif est de nourrir les habitants du coin avec des produits fabriqués ici: les brebis paturent dans les coteaux de la Mignonne et mangent des céréales produites autour de la ferme.

Nous transformons tout leur lait sur place en fromages et yaourts, que nous vendons à la ferme et sur les marchés de plein vent de la région. Nous attachons une importance particulière à l’environnement en faisant en sorte de restaurer et préserver les sols, la biodiversité et l’eau.

Notre but est de nourrir la population locale avec des produits sains, très frais et au goût d’ici. Nos brebis paturent exclusivement sur des prairies de Verfeil, et en hiver nous leur donnons le foin que nous avons fait l’été précédent. Nous cultivons aussi de l’orge et de la féverole pour compléter leur alimentation. .

Lieu-dit La Mignonne FERME DE LA MIGNONNE Verfeil 31590 Haute-Garonne Occitanie +33 6 47 02 48 98 contact@fermedelamignonne.com

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English :

Our aim is to feed local people with products made here: the sheep graze on the Mignonne hillsides and eat cereals grown around the farm.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 34 FERME DE LA MIGNONNE Verfeil a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE