DE FERME EN FERME 2026 35 LES JARDINS DE VERFEIL LES JARDINS DE VERFEIL Verfeil

Verfeil

DE FERME EN FERME 2026 35 LES JARDINS DE VERFEIL

LES JARDINS DE VERFEIL Chemin Fount Nobo Verfeil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Installés à Verfeil, nous produisons une quarantaine de légumes et aromatiques de saisons toute l’année dans le respect des sols, de la biodiversité et selon les principes de l’agroécologie.

Dans cet esprit, on privilégie le travail manuel, l’apport de compost et broyats pour dynamiser la vie du sol et la santé des végétaux.

Les récoltes ont lieu en majorité le jour de la vente pour vous garantir un maximum de fraîcheur et de goût.

Créée en 2019, cette ferme a été reprise par Matthieu en 2025. Avec Sophie, nous vous accueillerons les lundis et mercredis pour des ventes à la ferme (16h30 19h) et les vendredis avec les paniers réservés sur cagette.net (17h 18h30). .

LES JARDINS DE VERFEIL Chemin Fount Nobo Verfeil 31590 Haute-Garonne Occitanie +33 7 67 31 22 75 matthieu.athanase@gmail.com

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English :

Based in Verfeil, we produce around forty seasonal vegetables and herbs all year round, respecting the soil, biodiversity and the principles of agroecology.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 35 LES JARDINS DE VERFEIL Verfeil a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE