DE FERME EN FERME 2026 36 DETORS A LA TERRE DETOURS A LA TERRE Gragnague

Gragnague

DE FERME EN FERME 2026 36 DETORS A LA TERRE

DETOURS A LA TERRE 950 Chemin de la Gare Gragnague Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nicolas, installé depuis plus de 2 ans sur un ancien champ céréalier, s’attache à restaurer un sol vivant et fertile tout en cultivant des légumes totalement sains et de saison, quelques fruits et élever les poulettes les plus heureuses de la région.

L’agroforesterie (présence d’arbres et de haies) est un sujet qui guide l’activité. L’autoconstruction d’outils simples et adaptés lui parait être la bonne solution pour mener l’activité selon ses envies. .

DETOURS A LA TERRE 950 Chemin de la Gare Gragnague 31380 Haute-Garonne Occitanie detours-a-la-terre@mailo.com

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English :

Nicolas, who has been working on a former cereal field for over 2 years, is committed to restoring a living, fertile soil while growing totally healthy, seasonal vegetables, a few fruits and raising the region’s happiest chickens.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 36 DETORS A LA TERRE Gragnague a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE