DE FERME EN FERME 2026 37 FERME DE BORDE BIO LA FERME DE BORDE BIO Toulouse

Toulouse

DE FERME EN FERME 2026 37 FERME DE BORDE BIO

LA FERME DE BORDE BIO 79 Chemin des Izards Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Ferme de Borde Bio Un Écrin de Nature au Cœur de Toulouse §

Depuis 40 ans, la Ferme de Borde Bio cultive bien plus que des légumes un lien direct entre la terre et votre assiette. Nichée dans un cadre urbain, notre ferme allie tradition et innovation pour offrir une diversité de produits frais, certifiés bio, en vente directe. Ici, chaque récolte raconte une histoire de respect pour la nature et le goût authentique.

Plongez dans notre univers lors de visites et animations conviviales l’occasion unique de rencontrer les mains et les cœurs derrière vos repas. Venez toucher du doigt la passion qui nourrit notre engagement durable, et repartez avec des saveurs inoubliables, mais surtout, une nouvelle vision du manger local . .

LA FERME DE BORDE BIO 79 Chemin des Izards Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 72 02 90 contact@lafermedebordebio.fr

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English :

La Ferme de Borde Bio: A Natural Setting in the Heart of Toulouse § La Ferme de Borde Bio: A Natural Setting in the Heart of Toulouse § La Ferme de Borde Bio: A Natural Setting in the Heart of Toulouse

L’événement DE FERME EN FERME 2026 37 FERME DE BORDE BIO Toulouse a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE