DE FERME EN FERME 2026 38 LES JARDINS DU RICOTIER LES JARDINS DU RICOTIER Fenouillet

Fenouillet

DE FERME EN FERME 2026 38 LES JARDINS DU RICOTIER

LES JARDINS DU RICOTIER Allée des Ramiers Fenouillet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Crée par la commune de Fenouillet et le groupement cocagne Haute-Garonne en 2021 pour la production maraîchère bio et l’insertion, le jardin du Ricotier fait parti du réseau national Cocagne, qui regroupe plus de 100 Jardins de Cocagne répartis sur toute la France.

Ces jardins sont des exploitations maraîchères biologiques à vocation sociale qui emploient des personnes en situation de précarité souvent des chômeurs de longue durée, des jeunes sans qualification, ou des personnes ayant connu des parcours de vie difficiles.

A travers la création d’un chantier d’insertion centré sur le maraîchage biologique, le Jardin du Ricotier ne cesse, depuis sa création, de poursuivre une double mission accompagner des personnes éloignées de l’emploi vers une réinsertion durable, tout en contribuant activement à la transition écologique et alimentaire du territoire. .

LES JARDINS DU RICOTIER Allée des Ramiers Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie +33 6 56 88 66 73 ricotier@cocagnehautegaronne.org

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English :

Created by the commune of Fenouillet and the Groupement Cocagne Haute-Garonne in 2021 for organic market gardening and social integration, the Ricotier garden is part of the national Cocagne network, which includes over 100 Jardins de Cocagne throughout France.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 38 LES JARDINS DU RICOTIER Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE