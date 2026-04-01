DE FERME EN FERME 2026 39 LES MARAÎCHERS DES QUINZE SOLS LES MARAÎCHERS DES QUINZE SOLS Blagnac

Blagnac

DE FERME EN FERME 2026 39 LES MARAÎCHERS DES QUINZE SOLS

LES MARAÎCHERS DES QUINZE SOLS 4 Chemin des Ortalans Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nous sommes Quentin et Romain, maraîchers bio à Blagnac.

Quentin cultive des légumes biologiques à Blagnac depuis 2019. Après sept ans dans l’ingénierie et l’éco-conception de bâtiments à Paris, il a choisi de se reconvertir pour créer Quentin le maraîcher.

En 2025, Romain, architecte et ancien collègue de travail, rural d’origine devenu citadin, rejoint l’aventure après cinq ans passés à Sarajevo. Animés par l’envie de travailler ensemble et de développer la ferme, nous créons alors le GAEC Les Maraîchers des Quinze Sols.

Installés au cœur de la Zone Agricole Protégée des 15 sols à Blagnac, nous produisons plus de 40 légumes sans travail du sol et sans mécanisation en alliant techniques anciennes et modernes.

Aujourd’hui, nous cultivons à deux pour vous proposer encore plus de légumes biologiques, locaux et savoureux, produits dans le respect du sol et des saisons. .

LES MARAÎCHERS DES QUINZE SOLS 4 Chemin des Ortalans Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 6 65 39 83 60 contact@maraichersdesquinzesols.fr

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English :

We are Quentin and Romain, organic market gardeners in Blagnac.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 39 LES MARAÎCHERS DES QUINZE SOLS Blagnac a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE