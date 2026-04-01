DE FERME EN FERME 2026 40 LA FERME AUX COCHONS BIO FERME AUX COCHONS BIO Bretx

Bretx

DE FERME EN FERME 2026 40 LA FERME AUX COCHONS BIO

FERME AUX COCHONS BIO 80 Impasse de la Houero Bretx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Bienvenue dans notre ferme des cochons Bio, élevage de porcs Bio!

Ma ferme de 21 ha est spécialisée dans l’élevage, plein air, de porcs en agriculture biologique . Elle vise à une meilleure harmonie entre l’agriculture et la nature, grâce à des pratiques plus respectueuses de l’environnement et des animaux. Les races de mes cochons sont le Gascon, le Large white, Landrace et le Duroc; l’alimentation de mes animaux est 100% bio.

Un accueil familial vous est réservé pour visiter la ferme au cœur d’un environnement boisé et pour transmettre des recettes traditionnelles et réunionnaises.

Productions de la ferme Production de porcs en Agriculture Biologique, vendue en viande fraîche, charcuterie, produits cuisinés et conserves. Viandes fraiches saucisse, cote échine, escalope, côtelette, rôti, filet mignon, araignée, carbonnade, plats de côtes, jarret. Produits cuisinés jambon blanc, boudin, pâté de campagne, fromage de tête, jarret cuit. Productions labellisées Agriculture biologiques Cultures et élevages .

FERME AUX COCHONS BIO 80 Impasse de la Houero Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 6 18 00 17 96 georget.eddy@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to our organic pig farm!

L’événement DE FERME EN FERME 2026 40 LA FERME AUX COCHONS BIO Bretx a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE