DE FERME EN FERME 2026 41 FERME DU REV FERME DU REV Thil

Thil

DE FERME EN FERME 2026 41 FERME DU REV

FERME DU REV 2340 Route de Caubiac Thil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Ferme du Rev, des chèvres heureuses, un fromage sincère !

Venez nous (re)découvrir !

C’est avec passion que j’élève et transforme le lait de mes chèvres, en étant attentive au bien-être de mes animaux, impactant directement la production laitière.

Les chèvres profitent de 7ha de prairies et de parcs boisés lorsque le temps le permet. De plus, des terrasses d’hivernages leur permettent un accès extérieur par tous les temps.

J’ai à cœur de créer des produits, à la fois gourmands et authentiques. Du fidèle Cabécou à l’innovant Tarti’chèvre, j’aspire à étendre ma gamme afin d’éveiller vos papilles.

Chaque matin après la traite, le lait est directement transformé, par mes soins, afin d’exploiter son plein potentiel.

Tous les jours, le fromage est suivi de près afin de vous le proposer à la vente au meilleur moment de son affinage.

Je vous invite à nous rendre visite et découvrir mon activité ! .

FERME DU REV 2340 Route de Caubiac Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie commande.la.ferme.du.rev@free.fr

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English :

La Ferme du Rev, happy goats, sincere cheese!

Come and (re)discover us!

L’événement DE FERME EN FERME 2026 41 FERME DU REV Thil a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE