DE FERME EN FERME 2026 42 ASINERIE D’EN MANAOU ASINERIE D’EN MANAOU Thil

Thil

DE FERME EN FERME 2026 42 ASINERIE D’EN MANAOU

ASINERIE D’EN MANAOU 2381 Route de Pelleport Thil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’asinerie d’en manaou est située en pleine campagne à Thil 31, à 30mn de Toulouse. Entourée de champs et de bois, vos seuls voisins sont les animaux de la ferme.

Au réveil vue sur nos ânes, chevaux et la nature environnante. Soucieux-es du respect de la nature, nos sanitaires sont équipées de douches solaires, de wc secs, tri sélectif pour les déchets, récupération d’eau du lave mains et de la vaisselle. Parc ombragé, hamac pour les siestes bien à l’ombre du soleil, nos chênes sont des clim naturelles ) .

ASINERIE D’EN MANAOU 2381 Route de Pelleport Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 6 79 94 96 51 asinerie.manaou@laposte.net

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English :

L’asinerie d’en manaou is located in the heart of the countryside in Thil 31, 30 minutes from Toulouse. Surrounded by fields and woods, your only neighbors are the farm animals.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 42 ASINERIE D’EN MANAOU Thil a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE