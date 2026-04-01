DE FERME EN FERME 2026 43 L’OASIS DES ABEILLES L’OASIS DES ABEILLES Caubiac

Caubiac

DE FERME EN FERME 2026 43 L’OASIS DES ABEILLES

L’OASIS DES ABEILLES 1736 Route d’Empérisson Caubiac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

J’oriente ma ferme vers une “Agriculture de la conscience”.

Arbres et animaux m’enseignent et me guident sur cette voie

À l’oasis des abeilles, je pratique une agriculture bio-énergétique dans le respect du vivant ainsi que des stages chamaniques, hormonisants et de bien-être. Les produits sont élaborés de façon respectueuse en agriculture biologique.

Thierry Cazemage est apiculteur professionnel depuis 2001. Il pratique une écoute des abeilles qui lui enseigne la voie chamanique de celle-ci. Il utilise des techniques énergétiques pour apprivoiser les abeilles dans leur environnement afin qu’elles ne perçoivent pas l’Homme comme une agression. Tout cela parait un peu fou pour certains, mais d’autres non… Tous les produits issus de son exploitation sont élaborés de façon biologique.

Venez découvrir la ferme et repartez avec votre plant d’arbre ou d’arbuste (franc, non greffés) ! .

L’OASIS DES ABEILLES 1736 Route d’Empérisson Caubiac 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 6 85 06 31 01 thicazemage@gmail.com

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English :

I’m orienting my farm towards Agriculture of Consciousness .

Trees and animals teach and guide me on this path

L’événement DE FERME EN FERME 2026 43 L’OASIS DES ABEILLES Caubiac a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE