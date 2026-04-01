DE FERME EN FERME 2026 44 LA FERME DE LA TOUNINE Lieu-dit La Tounine Lagraulet-Saint-Nicolas

Lagraulet-Saint-Nicolas

DE FERME EN FERME 2026 44 LA FERME DE LA TOUNINE

Lieu-dit La Tounine LOVABEEF Lagraulet-Saint-Nicolas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Elevage en mode naturel, sans engrais ni désherbants sur les coteaux de Cadours.

Une ferme comme autrefois, des vaches, des cochons, des buffles qui profitent du temps qui passe, qui broutent de l’herbe bien fraiche au printemps et du bon foin odorant l’hiver: le bonheur quoi!!

Venez dégustez nos viandes gouteuses et tendres lors des portes ouvertes. .

Lieu-dit La Tounine LOVABEEF Lagraulet-Saint-Nicolas 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 6 80 90 63 08 lovatodaniel2@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Raised naturally, without fertilizers or weedkillers on the Cadours hillsides.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 44 LA FERME DE LA TOUNINE Lagraulet-Saint-Nicolas a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE