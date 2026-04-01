DE FERME EN FERME 2026 45 AUX MIELS DE FANNY Le Burgaud

Le Burgaud

DE FERME EN FERME 2026 45 AUX MIELS DE FANNY

AUX MIELS DES FANNY Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Jeune apicultrice installée sur la commune de Le Burgaud depuis 2019 (ferme du Maillet), je vous propose une petite gamme de miels tous produits localement avec l’aide de mes abeilles. Je travaille en ruche warré non transhumantes afin de limiter au maximum le stress des colonies.

Les nourrissements et les traitements effectués lorsqu’ils s’avèrent nécessaires sont tous autorisés en agriculture biologique. Également producteurs de semences (graines) maraîchères biologiques avec mon compagnon, nous proposons depuis 2022 une large gamme de sorbets bâtonnets bio confectionnés à partir des fruits et légumes de notre jardin.

Je propose également des sorbets en pots de 500 ml en magasins ou groupements d’achats, ainsi que des sorbets sur différents types d’évènements, servis dans des cornets ou des pots individuels pour une consommation sur place. Les parfums évoluent au fil de la saison en fonction des récoltes disponibles fraise, melon, prunes, concombre, poire, courge, coco locale, sureau, etc.. Ces sorbet ou Ice pops sont confectionnés à la ferme, sans conservateur, sans lait ni œuf, simplement des fruits, un tout petit peu d’eau de sucre et du citron et le tour est joué!

Afin de permettre au grand public d’avoir accès à des produits de qualité, en Agriculture biologique, en périphérie urbaine, nous développons mon conjoint et moi, un verger et un potager de cueillette à partir de cette année (printemps 2026).

A travers la diversification de nos activités agricoles, nous espérons pouvoir non seulement développer notre ferme, mais également offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir des produits de qualité, locaux et bio ; raisons pour lesquelles nous nous sommes installés en tant que paysans ! .

AUX MIELS DES FANNY Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie fannyrhone@gmail.com

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English :

Young beekeeper settled in the commune of Le Burgaud since 2019 (Maillet farm), I offer a small range of honeys all produced locally with the help of my bees. I work with non-transhumant warré hives to limit colony stress as much as possible.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 45 AUX MIELS DE FANNY Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE