DE FERME EN FERME 2026 BEES ET LOVE Festes-et-Saint-André

Festes-et-Saint-André

DE FERME EN FERME 2026 BEES ET LOVE

2 Grand’Rue Besse Festes-et-Saint-André Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

12 fermes et une coopérative de la Haute-Vallée de l’Aude et du Pays de Sault vous ouvrent leurs portes sur le 1er vendredi du mois de mai .

Les fermes vous attendent pour partager leur passion et leur métier pour cette 20ème édition !

Installée à Festes-et-Saint-André, je pratique une Apiculture Paysanne, éthique et durable, conformément au Cahier des Charges Nature etProgrès. Ma centaine de colonies, de race locale et rustique, transhume des Corbières au Pays de Sault. C’est d’ailleurs à la Salamandre à Rodomeque vous me trouverez ce 1er mai. J’ai à cœur de vous faire découvrir l’organisation secrète et fascinante des abeilles avec leur vulnérabilité, pour vous encourager à changer vos habitudes alimentaires, pour soutenir des pratiques agricoles plus vertueuses, pour le bien commun de demain.

Dégustation pédagogique des miels, une belle palette de saveurs émerveillera vos papilles gustatives. Animation quasi gesticulée autour d’une ruche de présentation !

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2 Grand’Rue Besse Festes-et-Saint-André 11300 Aude Occitanie +33 6 27 81 82 65 aude@civam-occitanie.fr

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English :

12 farms and a cooperative in the Haute-Vallée de l’Aude and Pays de Sault open their doors to you on the 1st Friday in May.

The farms are waiting to share their passion and profession with you for this 20th edition!

Based in Festes-et-Saint-André, I practice ethical and sustainable beekeeping in accordance with the Cahier des Charges Nature etProgrès. My hundred or so colonies, all local and hardy breeds, migrate from the Corbières to the Pays de Sault. You’ll find me at La Salamandre in Rodome on May 1st. My aim is to help you discover the secret and fascinating organization of bees and their vulnerability, to encourage you to change your eating habits, to support more virtuous agricultural practices, for the common good of tomorrow.

An educational honey tasting, with a wide range of flavors to tantalize your taste buds. An animated presentation around a beehive!

L’événement DE FERME EN FERME 2026 BEES ET LOVE Festes-et-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin