De ferme en ferme 2026 La Drôme

Plusieurs fermes concernées sur Montélimar Agglo, Grignan Enclave des Papes, Drôme Sud Provence et Baronnies en Drôme Provençale. Manas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

73 fermes drômoises ouvrent leurs portes les 25 et 26 avril 2026 pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Au programme visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites.

.

Plusieurs fermes concernées sur Montélimar Agglo, Grignan Enclave des Papes, Drôme Sud Provence et Baronnies en Drôme Provençale. Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 42 33 97 accueil.civam26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

73 Drôme farms are opening their doors on April 25 and 26, 2026 to showcase their know-how and activities. On the program: educational tours, events and free tastings.

L’événement De ferme en ferme 2026 La Drôme Manas a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération