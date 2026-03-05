De ferme en ferme 2026 La Drôme Manas
Plusieurs fermes concernées sur Montélimar Agglo, Grignan Enclave des Papes, Drôme Sud Provence et Baronnies en Drôme Provençale. Manas Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
73 fermes drômoises ouvrent leurs portes les 25 et 26 avril 2026 pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Au programme visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites.
+33 4 26 42 33 97 accueil.civam26@gmail.com
English :
73 Drôme farms are opening their doors on April 25 and 26, 2026 to showcase their know-how and activities. On the program: educational tours, events and free tastings.
