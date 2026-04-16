Bugarach

DE FERME EN FERME 2026 LA FERME DES GASCOUS

Bugarach Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

12 fermes et une coopérative de la Haute-Vallée de l’Aude et du Pays de Sault vous ouvrent leurs portes sur le 1er vendredi du mois de mai .

Les fermes vous attendent pour partager leur passion et leur métier pour cette 20ème édition !

Venez découvrir notre exploitation caprine bio à Bugarach. À l’occasion de ferme en ferme , nous ouvrons les portes de la chèvrerie et du laboratoire de transformation. Au programme rencontre du troupeau, explication de la conduite de l’exploitation, dégustation et vente directe.

À midi, rendez-vous au domaine de Lavaldieu pour un repas commun avec les fermes voisines.

Au programme démonstration de traite

10 h à 11 h démonstration de transformation

de 10 h à 12 h animation enfant

.

Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 6 76 95 33 65 aude@civam-occitanie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12 farms and a cooperative in the Haute-Vallée de l’Aude and Pays de Sault open their doors to you on the 1st Friday in May.

The farms are waiting to share their passion and profession with you for this 20th edition!

Come and discover our organic goat farm in Bugarach. On the occasion of ferme en ferme , we open the doors of our goat farm and processing laboratory. On the program: meet the herd, explain how the farm is run, tasting and direct sales.

At noon, we meet at the Domaine de Lavaldieu for a joint meal with neighboring farms.

Program milking demonstration

10 am to 11 am processing demonstration

10 a.m. to 12 p.m. children’s entertainment

L’événement DE FERME EN FERME 2026 LA FERME DES GASCOUS Bugarach a été mis à jour le 2026-04-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin