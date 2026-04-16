DE FERME EN FERME 2026 LA GRAINE LIBRE Couiza

Couiza

DE FERME EN FERME 2026 LA GRAINE LIBRE

La Maurine Couiza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

12 fermes et une coopérative de la Haute-Vallée de l’Aude et du Pays de Sault vous ouvrent leurs portes sur le 1er vendredi du mois de mai .

Les fermes vous attendent pour partager leur passion et leur métier pour cette 20ème édition !

Entre Sougraigne et Rennes-le-Château, nous cultivons depuis plus de dix ans des semences biologiques et reproductibles. Nous proposons aussi des plants potagers, floraux et aromatiques. Grande nouveauté cette année une gamme de produits transformés issus de nos récoltes 2025, à goûter sur place. Venez découvrir la richesse de la biodiversité au travers des nombreuses variétés présentées, de la semence au plant. Côté gourmand Café et thé offerts, gâteaux et pizzas faits maison pour accompagner votre visite.

À midi, rendez-vous au domaine de Lavaldieu pour un repas commun avec les fermes voisines.

Présentation du métier d’artisan semencier à 10 h et 15 h (35 min.). Toute la journée visite de la serre, explications et conseils pour les jardiniers. Vente sur place de semences, de plants et de transformations

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La Maurine Couiza 11190 Aude Occitanie +33 4 68 74 14 74 contact@graine-libre.com

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English :

12 farms and a cooperative in the Haute-Vallée de l’Aude and Pays de Sault open their doors to you on the 1st Friday in May.

The farms are waiting to share their passion and profession with you for this 20th edition!

Between Sougraigne and Rennes-le-Château, we’ve been growing organic and reproducible seeds for over ten years. We also offer vegetable, flower and herb plants. New this year: a range of processed products from our 2025 harvests, to be tasted on site. Come and discover the richness of biodiversity through the many varieties on display, from seed to plant. Complimentary coffee and tea, homemade cakes and pizzas to accompany your visit.

At midday, meet at the Domaine de Lavaldieu for a shared meal with neighboring farms.

Presentation of the craft of seed production at 10 a.m. and 3 p.m. (35 min.). All day: tour of the greenhouse, explanations and advice for gardeners. On-site sale of seeds, seedlings and transformations

L’événement DE FERME EN FERME 2026 LA GRAINE LIBRE Couiza a été mis à jour le 2026-04-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin