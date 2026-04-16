DE FERME EN FERME 2026 LES JARDINS DE LA HAUTE VALLÉE Couiza

Couiza

DE FERME EN FERME 2026 LES JARDINS DE LA HAUTE VALLÉE

Z.A. Pastabrac Couiza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

12 fermes et une coopérative de la Haute-Vallée de l’Aude et du Pays de Sault vous ouvrent leurs portes sur le 1er vendredi du mois de mai .

Les fermes vous attendent pour partager leur passion et leur métier pour cette 20ème édition !

Nous sommes une Coopérative ! Dans cet atelier collectif, les paysan(e)s de la Haute-Vallée

viennent transformer artisanalement fruits, légumes et plantes de leurs fermes. Ils fabriquent jus, confitures, conserves, sirops… Un seul but anime les producteurs et les salariés régaler les papilles des petits et des grands! Ce 1er mai, nous vous invitons à venir nous rencontrer autour de la préparation d’une conserve et du pressage des pommes. Visite des installations et dégustation !

Découvrir ce qu’est le Projet Alimentaire Territorial de la haute vallée, porté et animé par la maison paysanne de l’Aude !

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Z.A. Pastabrac Couiza 11190 Aude Occitanie +33 4 68 74 14 74 aude@civam-occitanie.fr

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English :

12 farms and a cooperative in the Haute-Vallée de l’Aude and Pays de Sault open their doors to you on the 1st Friday in May.

The farms await you to share their passion and their trade for this 20th edition!

We’re a cooperative! In this collective workshop, the farmers of the Haute-Vallée

come and transform the fruits, vegetables and plants from their farms. They make juices, jams, preserves, syrups? Producers and employees are driven by a single goal: to delight the taste buds of young and old alike! This May 1st, we invite you to come and meet us as we prepare a preserve and press apples. Visit the facilities and enjoy a tasting!

Find out more about the Projet Alimentaire Territorial de la Haute Vallée, run by the Maison Paysanne de l’Aude!

L’événement DE FERME EN FERME 2026 LES JARDINS DE LA HAUTE VALLÉE Couiza a été mis à jour le 2026-04-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin