De Ferme en Ferme à Bosdarros Bosdarros
De Ferme en Ferme à Bosdarros Bosdarros samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme à Bosdarros
705 Chemin de Barbe Bosdarros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés
Ferme Cazalé
Viande de veau, bœuf et porc noir
Sur les coteaux de Bosdarros, nous élevons du veau, du boeuf et du porc noir plein air. Nous proposons de la viande fraîche, des plats cuisinés et des charcuteries de notre confection. .
705 Chemin de Barbe Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : De Ferme en Ferme à Bosdarros
L’événement De Ferme en Ferme à Bosdarros Bosdarros a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau