De Ferme en Ferme à Bosdarros

705 Chemin de Barbe Bosdarros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés

Ferme Cazalé

Viande de veau, bœuf et porc noir

Sur les coteaux de Bosdarros, nous élevons du veau, du boeuf et du porc noir plein air. Nous proposons de la viande fraîche, des plats cuisinés et des charcuteries de notre confection. .

705 Chemin de Barbe Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De Ferme en Ferme à Bosdarros

L’événement De Ferme en Ferme à Bosdarros Bosdarros a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau