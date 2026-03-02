De ferme en ferme à Cléon-d’Andran Sud spiruline Sud spiruline Cléon-d’Andran

De ferme en ferme à Cléon-d’Andran Sud spiruline

Sud spiruline 1830 route de Bonlieu Cléon-d’Andran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Pour la 34e année consécutive, le CIVAM de la Drôme organise de Ferme en Ferme et vous propose de découvrir la spiruline BIO, un superaliment ! Découvrez sa culture, ses bienfaits et ses déclinaisons !

.

Sud spiruline 1830 route de Bonlieu Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 61 26 28 contact@sud-spiruline.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 34th consecutive year, the CIVAM de la Drôme is organizing de Ferme en Ferme, an opportunity to discover organic spirulina, a super-food! Discover its cultivation, benefits and variations!

L’événement De ferme en ferme à Cléon-d’Andran Sud spiruline Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2026-03-02 par Montélimar Tourisme Agglomération