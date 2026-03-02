De ferme en ferme à Condillac Spirales de lux Spirales de Lux Condillac

De ferme en ferme à Condillac Spirales de lux

Spirales de Lux 235d Chemin Champ Coulon Condillac Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Pour la 34e année consécutive, le CIVAM de la Drôme organise de Ferme en Ferme ! Julien et son équipe vous présente la spiruline, la ferme et son histoire et les projets à venir.

Spirales de Lux 235d Chemin Champ Coulon Condillac 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 27 57 26 spiralesdelux@gmail.com

English :

For the 34th year running, CIVAM de la Drôme is organizing de Ferme en Ferme! Julien and his team present spirulina, the farm and its history, and upcoming projects.

