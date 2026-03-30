De Ferme en Ferme à Jurançon

1197 Route de la Chapelle de Rousse Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés

Clos Labrée

Jurançon et Jurançon secs

Nous produisons des Jurançon et Jurançon secs en agriculture biologique sur les coteaux de Chapelle de Rousse. Produire du Jurançon dans le piémont Pyrénéen, c’est s’inscrire dans la culture béarnaise, dans ce paysage vallonné, dans un collectif de vignerons passionnés et de dégustateurs avides de découvertes.

Cet état d’esprit, mêlé à notre passion vigneronne, nous permet d’élaborer des vins de terroirs typiques, frais et aromatiques !

Accueil en continu le dimanche de 10h à 18h .

1197 Route de la Chapelle de Rousse Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : De Ferme en Ferme à Jurançon

L’événement De Ferme en Ferme à Jurançon Jurançon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau