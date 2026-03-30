De Ferme en Ferme à Jurançon Jurançon
De Ferme en Ferme à Jurançon Jurançon dimanche 26 avril 2026.
De Ferme en Ferme à Jurançon
1197 Route de la Chapelle de Rousse Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés
Clos Labrée
Jurançon et Jurançon secs
Nous produisons des Jurançon et Jurançon secs en agriculture biologique sur les coteaux de Chapelle de Rousse. Produire du Jurançon dans le piémont Pyrénéen, c’est s’inscrire dans la culture béarnaise, dans ce paysage vallonné, dans un collectif de vignerons passionnés et de dégustateurs avides de découvertes.
Cet état d’esprit, mêlé à notre passion vigneronne, nous permet d’élaborer des vins de terroirs typiques, frais et aromatiques !
Accueil en continu le dimanche de 10h à 18h .
1197 Route de la Chapelle de Rousse Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : De Ferme en Ferme à Jurançon
L’événement De Ferme en Ferme à Jurançon Jurançon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
À voir aussi à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Jurançon 3 avril 2026
- Chasse au trésor Maison des associations Jurançon 4 avril 2026
- Pink’Art skating + concert Jurançon 8 avril 2026
- Marché Jurançon 10 avril 2026
- Championnat Europe Kayak Extrême Jurançon 11 avril 2026