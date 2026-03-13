De Ferme en Ferme à la Ferme Lalaque Quartier Landes Sauveterre

De Ferme en Ferme à la Ferme Lalaque

Quartier Landes Ferme Lalaque Sauveterre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Conserves, charcuterie, salaisons

Cette année encore, venez découvrir 7 fermes pour une aventure pleine de surprises et de délices !

Préparez-vous à plonger dans l’art de la brasserie artisanale, arpenter des potagers regorgeant de saveurs, laissez-vous enivrer par les secrets de viticultrices et éleveurs passionnés, venez déguster des fromages divins, du miel exceptionnel d’abeilles libres pyrénéennes et bien plus encore !

Ferme Lalaque

Éleveur de porcs fermiers lourds, nourris avec nos céréales, en liberté dans nos bois et parcours.

Visitez notre élevage et le laboratoire où nous fabriquons de la charcuterie, des conserves et des salaisons grâce aux bonnes recettes familiales d’antan. Dégustez nos produits dans une ambiance champêtre…

Repas locavore sous chapiteau. Réservation conseillée. .

Quartier Landes Ferme Lalaque Sauveterre 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 23 11 14 contact@fermelalaque.fr

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English :

Preserves, cold cuts, cured meats

L’événement De Ferme en Ferme à la Ferme Lalaque Sauveterre a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65