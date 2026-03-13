De Ferme en Ferme à la Ferme Lebbe Ferme Lebbe Villefranque

De Ferme en Ferme à la Ferme Lebbe

Ferme Lebbe 1 chemin de Mondegourat Villefranque Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Fromage de chèvres, bière, biogaz.

Cette année encore, venez découvrir 7 fermes pour une aventure pleine de surprises et de délices !

Préparez-vous à plonger dans l’art de la brasserie artisanale, arpenter des potagers regorgeant de saveurs, laissez-vous enivrer par les secrets de viticultrices et éleveurs passionnés, venez déguster des fromages divins, du miel exceptionnel d’abeilles libres pyrénéennes et bien plus encore !

Ferme Lebbe

Nos 140 chèvres sont friandes de luzerne séchée en grange, de maïs et de drêche. Le fumier méthanisé procure un engrais très riche pour les champs tandis que le méthane contribue au séchage du malt à la fabrication de la bière. .

Ferme Lebbe 1 chemin de Mondegourat Villefranque 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 47 27 lebbe.pierre@wanadoo.fr

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English :

Goat cheese, beer, biogas.

L’événement De Ferme en Ferme à la Ferme Lebbe Villefranque a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65