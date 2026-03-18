De Ferme en Ferme à la Ferme Soubiren Ferme Soubiren Soublecause

De Ferme en Ferme à la Ferme Soubiren

Ferme Soubiren 9 côte de Camales Soublecause Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Atelier pain, vaches gasconnes Mirandaises, Porcs noirs, volailles…

Cette année encore, venez découvrir 7 fermes pour une aventure pleine de surprises et de délices !

Préparez-vous à plonger dans l’art de la brasserie artisanale, arpenter des potagers regorgeant de saveurs, laissez-vous enivrer par les secrets de viticultrices et éleveurs passionnés, venez déguster des fromages divins, du miel exceptionnel d’abeilles libres pyrénéennes et bien plus encore !

Ferme Soubiren, Isabelle Lauzin et Florie.

Ferme biologique. Elevage de vaches mirandaises, de cochons noirs, de volailles, lapins….nourriture des animaux produite sur la ferme.Cultures de céréales (blé, méteil, maîs population…) de variétés anciennes. Fournil produisant du pain au levain naturel cuit dans un four à bois à gueulard. Farine moulue sur la ferme dans un moulin astrié à meule de pierre. Vente de pain les mardis et vendredis sur la ferme toute l’année.

Atelier pain à 11h et à 15h sur réservation places limitées

Restauration sur place possible, sur réservation. .

Ferme Soubiren 9 côte de Camales Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 87 30 28 fermesoubiren@wanadoo.fr

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English :

Bread workshop, Mirandaise gascon cows, black pigs, poultry…

L’événement De Ferme en Ferme à la Ferme Soubiren Soublecause a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65