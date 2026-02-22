De Ferme en Ferme à la Miellerie Ballot-Flurin MAUBOURGUET Maubourguet

De Ferme en Ferme à la Miellerie Ballot-Flurin

MAUBOURGUET 75 place Lagardère Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Cette année encore, venez découvrir 7 fermes pour une aventure pleine de surprises et de délices !

Préparez-vous à plonger dans l’art de la brasserie artisanale, arpenter des potagers regorgeant de saveurs, laissez-vous enivrer par les secrets de viticultrices et éleveurs passionnés, venez déguster des fromages divins, du miel exceptionnel d’abeilles libres pyrénéennes et bien plus encore !

Miellerie Ballot-Flurin

Miels et produits de la ruche

Toucher une abeille, gouter le miel pur, s’embellir le corps et le coeur. Chaque produit que nous fabriquons contient 100 % de vie et vous soigne.

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MAUBOURGUET 75 place Lagardère Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 57 bonjour@ballot-flurin.com

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English :

Once again this year, come and discover 7 farms for an adventure full of surprises and delights!

Get ready to immerse yourself in the art of craft brewing, stroll through vegetable gardens bursting with flavors, let yourself be intoxicated by the secrets of passionate winegrowers and breeders, come and taste divine cheeses, exceptional honey from free Pyrenean bees and much more!

Miellerie Ballot-Flurin

Honeys and hive products

Touch a bee, taste pure honey, beautify your body and heart. Every product we make contains 100% life and cares for you.

L’événement De Ferme en Ferme à la Miellerie Ballot-Flurin Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65