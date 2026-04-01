Osmoy

De ferme en ferme à L’Atelier Gourmand de Beber et Cocotte

3 Le Bourg Osmoy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez une ferme céréalière bio près de Bourges et assistez à la fabrication de farine sur meule de pierre, dans le cadre de De ferme en ferme.

Dans le cadre de l’évènement De ferme en ferme, L’Atelier Gourmand de Beber et Cocotte vous ouvre ses portes à Osmoy, près de Bourges, les 25 et 26 avril 2026. Cette ferme céréalière bio cultive notamment du blé ancien Rouge de Bordeaux et valorise sa production grâce à un moulin sur meule de pierre déjà en activité, avec un projet de boulangerie sur place. Durant ce week-end, les visiteurs pourront découvrir la fabrication de la farine lors des portes ouvertes. Un échantillon sera offert aux enfants présents. .

3 Le Bourg Osmoy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 28 32 86 bertrand.bouret@laposte.net

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English :

Discover an organic cereal farm near Bourges and watch flour being made on a stone millstone, as part of De ferme en ferme.

L’événement De ferme en ferme à L’Atelier Gourmand de Beber et Cocotte Osmoy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES