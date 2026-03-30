De Ferme en Ferme à Pau Microferme Terra Preta Pau

De Ferme en Ferme à Pau

Microferme Terra Preta 6 Rue Jean Geneze Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés

Microferme Terra Preta

Légumes bio de saison et bientôt des fruits

La microferme Terra Preta est une ferme maraîchère urbaine située au cœur de l’agglomération paloise! Nous cultivons des légumes et bientôt des fruits dans un système de culture inspiré par la permaculture et l’agroforesterie.

Accueil le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. .

Microferme Terra Preta 6 Rue Jean Geneze Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : De Ferme en Ferme à Pau

L’événement De Ferme en Ferme à Pau Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau