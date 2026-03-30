De Ferme en Ferme à Pau Pau
De Ferme en Ferme à Pau Pau samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme à Pau
210 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés
La ferme Pau de vaches
Vaches laitières, fromages, porcs noirs et poules pondeuses en plein air
Découverte d’une ferme traditionnelle à taille humaine en agriculture raisonnée, aux portes de Pau. Nos vaches laitières et leurs veaux s’y épanouissent dans de vertes prairies donnant des produits exquis. Nous faisons également l’élevage du très apprécié porc noir en plein air, que nous proposons en conserves et salaisons, ainsi que de poules pondeuses plein air pour de bons œufs fermiers.
Accueil le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. .
210 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : De Ferme en Ferme à Pau
L’événement De Ferme en Ferme à Pau Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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