De ferme en ferme… à Tourmont Serres de Chazeau Tourmont

De ferme en ferme… à Tourmont

Serres de Chazeau 1 Rue du Chazeau Tourmont Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Le Jura de Ferme en Ferme repart pour une nouvelle édition

Découvrez le Jura à travers ses fermes et ses producteurs locaux ! Explorez des lieux uniques, goûtez des produits authentiques et échangez avec celles et ceux qui façonnent notre territoire. Une aventure à ne pas manquer !

N°8 Les Serres de Chazeau à Tourmont

Fleurs, plantes aromatiques et médicinales pépinière légumes

Venez découvrir les Serres de Chazeau. Vous serez étonnés par la grande diversité et l’abondance des couleurs de nos fleurs. Pour agrémenter votre jardin Bertrand vous propose un grand choix de plants de légumes, de plantes aromatiques ainsi que d’arbres fruitiers issus de nos cultures sans traitement. Aux Serres de Chazeau, vous trouverez aussi une production de sapins de Noël.

Attention animaux non acceptés sur le site. Pas de toilettes disponibles sur site.

Le Jura de ferme en ferme sur la destination Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

N°4 Ferme de Chenèvre à La Chapelle-sur-Furieuse

Chèvres laitières vignes et vins poules pondeuses plants pépinière fromages fleurs

Labélisée Agriculture Bio

Bienvenue ! Chevreaux, chèvres, poules et chevaux vous attendent !

Trois petites fermes en un lieu Maryline et ses plants potagers/aromatiques/floraux vous guidera dans ses serres; Morgane et ses vins sans intrants vous présentera ses méthodes de travail de la vigne réalisées à l’aide des chevaux; Martin, Manon et Gaëlle vous ferons visiter leurs poulaillers et déguster leurs fromages de chèvre.

Toute la journée buvette, crêpes sucrées (à partir de 2€) et galettes salées (à partir de 6€).

Les chiens doivent être tenus en laisse

N°6 Domaine Amélie Guillot à Molmaboz

Vins d’Arbois

Labélisé AOP

Vigneronne en Arbois depuis 30 ans sur une petite exploitation de 4.9 ha, je vous propose la visite des caves et la présentation de mes vinifications. Votre visite se terminera par la dégustation de l’ensemble de mes vins.

N°7 Ferme des agités à Bersaillin

Céréales arbres viande de brebis et agneaux

Labélisée Agriculture Bio

Bienvenue chez les agités ! Les brebis vous accueilleront de leurs plus beaux bêlements, les agneaux feront leurs plus belles cabrioles. Frédéric vous fera découvrir les différents ateliers de la ferme et notamment tout le parcours des grains aux pains.

Les chiens doivent être tenus en laisse

N°9 Pisciculture de la Dorme à Darbonnay

Poissons

Plongez dans notre univers familial !

Les chiens doivent être tenus en laisse

N°10 Cassiopée à La Châtelaine

Plantes aromatiques et médicinales fleurs

Labélisé Agriculture Bio

Floral, vert, épicé, boisé.. ? Venez découvrir une ferme aromatique et médicinale et ses hydrolats ! Découvrez le jardin et les outils mis en place pour accueillir la biodiversité, visitez l’atelier de distillation et dégustez des hydrolats (chauds ou froids). Un moment singulier et convivial à partager en famille !

Goûter sucré et gourmand gâteaux et boissons aux plantes 2 à 3€

Les chiens doivent être tenus en laisse .

Serres de Chazeau 1 Rue du Chazeau Tourmont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 38 26 bertrand.gaulliard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De ferme en ferme… à Tourmont

L’événement De ferme en ferme… à Tourmont Tourmont a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA