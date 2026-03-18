De Ferme en Ferme à Trencalli Ferme Trencalli Castelnau-Rivière-Basse

De Ferme en Ferme à Trencalli

Ferme Trencalli CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Cette année encore, venez découvrir 7 fermes pour une aventure pleine de surprises et de délices !

Préparez-vous à plonger dans l’art de la brasserie artisanale, arpenter des potagers regorgeant de saveurs, laissez-vous enivrer par les secrets de viticultrices et éleveurs passionnés, venez déguster des fromages divins, du miel exceptionnel d’abeilles libres pyrénéennes et bien plus encore !

Trencalli La Ferme Nature en Val d’Adour

Fromages de vache Bio, beurre, desserts lactés, viandes de cervidés, boeuf et hébergements insolites.

Au milieu des cerfs, des daims et wallabies, venez découvrir les nouveaux aménagements et activités pour un séjour insolite en amoureux, en familles ou entre amis

Découvrez les produits fromage et glaces avec le lait de des vaches Jersiaises, viandes de taurillon et de cervidés sous vide.

Pensez à prendre une glacière ! .

Ferme Trencalli CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 65 89 37 morgane@trencalli.fr

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English :

L’événement De Ferme en Ferme à Trencalli Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65