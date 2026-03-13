De Ferme en Ferme au Domaine de Peyroge AURIEBAT Auriébat

De Ferme en Ferme au Domaine de Peyroge

AURIEBAT 58 rue de Lasgrave Auriébat Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Fromage de chèvre, pâte de fruits, confitures.

Cette année encore, venez découvrir 7 fermes pour une aventure pleine de surprises et de délices !

Préparez-vous à plonger dans l’art de la brasserie artisanale, arpenter des potagers regorgeant de saveurs, laissez-vous enivrer par les secrets de viticultrices et éleveurs passionnés, venez déguster des fromages divins, du miel exceptionnel d’abeilles libres pyrénéennes et bien plus encore !

Domaine de Peyroge

Au Domaine de Peyroge, à Auriébat Jessica et Johan élèvent une cinquantaine de chèvres et de chevrettes dans un joli bâtiment en bois ou y règne une jolie odeur de foin et de luzerne. Après la traite du matin et un bon repas, les chèvres sont accompagnées avec l’aide de notre chien Unik sur des parcelles boisées pour valoriser celles-ci en délicieux fromages. Visite et présentation de la ferme… Vente à la ferme fromages, confitures et pâtes de fruits. Différentes animations tout au long de l’année.

Repas sur réservation obligatoire. Merci de laisser vos compagnons à 4 pattes dans la voiture le temps de la visite. .

AURIEBAT 58 rue de Lasgrave Auriébat 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 90 53 74 ledomainedepeyroge@hotmail.com

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English :

Goat cheese, fruit paste, jams.

L’événement De Ferme en Ferme au Domaine de Peyroge Auriébat a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65