De Ferme en Ferme au Légumes du Moulin Les Légumes du moulin Monfaucon

De Ferme en Ferme au Légumes du Moulin

Les Légumes du moulin 10 chemin du Moulin Monfaucon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Légumes en agriculture biologique.

Cette année encore, venez découvrir 7 fermes pour une aventure pleine de surprises et de délices !

Préparez-vous à plonger dans l’art de la brasserie artisanale, arpenter des potagers regorgeant de saveurs, laissez-vous enivrer par les secrets de viticultrices et éleveurs passionnés, venez déguster des fromages divins, du miel exceptionnel d’abeilles libres pyrénéennes et bien plus encore !

Les Légumes du moulin

Visitez, entre plaine et coteaux, sur les berges du canal de l’Alaric et de son moulin, notre production de légumes de saison en agriculture biologique, en plein champs et sous serre.

Croquez 2 ou 3 tomates-cerises et pour les spécialistes découvrez le machinisme utilisé en Agriculture Biologique. .

Les Légumes du moulin 10 chemin du Moulin Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 18 07 56 j.tenet@orange.fr

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English :

Organic vegetables.

L’événement De Ferme en Ferme au Légumes du Moulin Monfaucon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65