De Ferme en Ferme Aux cochons d’Ausson Marce Steeve Solaure en Diois

De Ferme en Ferme Aux cochons d’Ausson

Marce Steeve 230 rue de Solaure Solaure en Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir notre élevage de porcs plein air et notre atelier de découpe transformation.

Animation Jeux à l’effigie des cochons.

Restauration Repas complet 20€. Réservation obligatoire. Un menu le samedi, et un autre menu le dimanche !

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Marce Steeve 230 rue de Solaure Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 48 15 30 steevemarce@gmail.com

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English :

Come and discover our free-range pig farm and our cutting/processing workshop.

Entertainment: Pig games.

Catering: Full meal: 20? Reservations required. One menu on Saturday, and another on Sunday!

L’événement De Ferme en Ferme Aux cochons d’Ausson Solaure en Diois a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays Diois