De Ferme en Ferme Aux cochons d’Ausson Marce Steeve Solaure en Diois
De Ferme en Ferme Aux cochons d’Ausson Marce Steeve Solaure en Diois samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme Aux cochons d’Ausson
Marce Steeve 230 rue de Solaure Solaure en Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir notre élevage de porcs plein air et notre atelier de découpe transformation.
Animation Jeux à l’effigie des cochons.
Restauration Repas complet 20€. Réservation obligatoire. Un menu le samedi, et un autre menu le dimanche !
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Marce Steeve 230 rue de Solaure Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 48 15 30 steevemarce@gmail.com
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English :
Come and discover our free-range pig farm and our cutting/processing workshop.
Entertainment: Pig games.
Catering: Full meal: 20? Reservations required. One menu on Saturday, and another on Sunday!
L’événement De Ferme en Ferme Aux cochons d’Ausson Solaure en Diois a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays Diois