Chassigny-sous-Dun

De ferme en ferme

836 route de la côte d or 71170 Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Fiers de vous présenter des produits de qualité issus de notre élevage de canard de Barbarie mais aussi le respect du bien être animal. Dégustation et vente sur place .

836 route de la côte d or 71170 Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 41 11 67 ledeliceducoin@gmail.com

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English : De ferme en ferme

L’événement De ferme en ferme Chassigny-sous-Dun a été mis à jour le 2026-04-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III