De ferme en ferme Chassigny-sous-Dun
De ferme en ferme Chassigny-sous-Dun samedi 25 avril 2026.
Chassigny-sous-Dun
De ferme en ferme
836 route de la côte d or 71170 Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Fiers de vous présenter des produits de qualité issus de notre élevage de canard de Barbarie mais aussi le respect du bien être animal. Dégustation et vente sur place .
836 route de la côte d or 71170 Chassigny sous dun Chassigny-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 41 11 67 ledeliceducoin@gmail.com
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English : De ferme en ferme
L’événement De ferme en ferme Chassigny-sous-Dun a été mis à jour le 2026-04-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III