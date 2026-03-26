DE FERME EN FERME DANS LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE ET LE PAYS DE SAULT

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

2026-05-01

De 10h à 18h, plusieurs agriculteurs de Rodome, le Clat, Galinagues, Saint-Louis et Parahou, Roquefeuil, Puivert, Campagne, Espéraza, et le Val-de-Lambronne vous invitent à déguster leurs produits.

Ils vous attendent pour vous faire vivre leur passion, leur métier et savourer le vrai goût fermier.

Pour le déjeuner, des repas bio ou des grillades raviront vos papilles. N’oubliez pas de réserver et d’apporter vos couverts et vos contenants.

Espéraza 11260 Aude Occitanie

English :

From 10am to 6pm, farmers from Rodome, le Clat, Galinagues, Saint-Louis et Parahou, Roquefeuil, Puivert, Campagne, Espéraza and Val-de-Lambronne invite you to sample their produce.

They’re waiting to share their passion and profession with you, and to let you savor the true taste of the farm.

For lunch, organic meals or grilled meats will delight your taste buds. Don’t forget to book ahead and bring your own cutlery and containers.

L’événement DE FERME EN FERME DANS LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE ET LE PAYS DE SAULT Espéraza a été mis à jour le 2026-03-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises