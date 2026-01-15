De ferme en ferme dans le Forez

Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. N’hésitez pas à demander le programme dans nos bureaux d’informations.

.

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De ferme en ferme dans le Forez

Participating farms committed to sustainable agriculture open their doors to the general public. Don’t hesitate to ask for the program at our information desks.

L’événement De ferme en ferme dans le Forez Montbrison a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Loire Forez