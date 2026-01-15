De ferme en ferme dans le Forez Montbrison
De ferme en ferme dans le Forez Montbrison samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme dans le Forez
Montbrison Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. N’hésitez pas à demander le programme dans nos bureaux d’informations.
.
Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : De ferme en ferme dans le Forez
Participating farms committed to sustainable agriculture open their doors to the general public. Don’t hesitate to ask for the program at our information desks.
L’événement De ferme en ferme dans le Forez Montbrison a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Loire Forez