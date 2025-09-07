DE FERME EN FERME DOMAINE CHANTE PERDRIX Narbonne

DE FERME EN FERME DOMAINE CHANTE PERDRIX

Chemin Communal du Cercle Narbonne Aude

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Aux portes de Narbonne, le domaine Chante Perdrix se situe entre les anciens marais fertiles et les terres caillouteuses arides du Plateau du Quatourze . On y cultive différentes variétés d’oliviers pour la production d’huile d’olive et d’olives de table, notamment la célèbre Lucque. De nouvelles cultures méditerranéennes y sont également développées amandes, grenades et poivre de Sichuan.

La visite guidée du domaine, accompagnée d’une dégustation d’huile d’olive, permet de découvrir toutes les subtilités de ce terroir et le savoir-faire des producteurs. Des démonstrations de matériel de récolte et de greffage sur amandiers sont également proposées en compagnie de Quentin Berode.

Pour prolonger l’expérience, un menu (saucisse grillée de brebis de l’élevage du GAEC des Amandiers, accompagnée de riz pilaf) est disponible sur place au tarif de 13 €. Sans réservation préalable.

Chemin Communal du Cercle Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 12 64 82 74 domainechanteperdrix@gmail.com

English :

On the outskirts of Narbonne, the Chante Perdrix estate lies between the fertile ancient marshlands and the arid stony soils of the « Plateau du Quatourze ». A variety of olive trees are grown here to produce olive oil and table olives, including the famous Lucque. New Mediterranean crops are also developed: almonds, pomegranates and Sichuan pepper.

A guided tour of the estate, accompanied by an olive oil tasting, reveals all the subtleties of this terroir and the expertise of the producers. Demonstrations of almond harvesting and grafting equipment are also offered in the company of Quentin Berode.

To extend the experience, a menu (grilled ewe?s sausage from the GAEC des Amandiers farm, served with rice pilaf) is available on site for 13? No advance booking required.

German :

Vor den Toren von Narbonne liegt die Domaine Chante Perdrix zwischen den fruchtbaren ehemaligen Sümpfen und dem trockenen Kieselboden des « Plateau du Quatourze ». Hier werden verschiedene Sorten von Olivenbäumen für die Produktion von Olivenöl und Tafeloliven, insbesondere der berühmten Lucque, angebaut. Auch neue mediterrane Kulturen werden hier angebaut: Mandeln, Granatäpfel und Szechuanpfeffer.

Bei einer Führung durch das Weingut mit anschließender Olivenölverkostung können Sie die Feinheiten dieses Bodens und das Know-how der Erzeuger kennenlernen. Quentin Berode demonstriert außerdem die Erntegeräte und die Veredelung von Mandelbäumen.

Um das Erlebnis zu verlängern, ist vor Ort ein Menü (gegrillte Wurst von Schafen aus der Zucht des GAEC des Amandiers, begleitet von Reis Pilaf) zum Preis von 13 ? erhältlich. Ohne vorherige Reservierung.

Italiano :

Alla periferia di Narbonne, la tenuta Chante Perdrix si trova tra le fertili paludi antiche e gli aridi terreni sassosi del « Plateau du Quatourze ». Qui si coltivano diverse varietà di ulivi per la produzione di olio d’oliva e olive da tavola, tra cui la famosa Lucque. Qui si sviluppano anche nuove colture mediterranee: mandorle, melograni e pepe di Sichuan.

Una visita guidata della tenuta, accompagnata da una degustazione di olio d’oliva, rivela tutte le sfumature della terra e l’esperienza dei produttori. Sono previste anche dimostrazioni di attrezzature per la raccolta e l’innesto dei mandorli in compagnia di Quentin Berode.

Per prolungare l’esperienza, un menu (salsiccia di pecora alla griglia della fattoria GAEC des Amandiers, servita con riso pilaf) è disponibile in loco per 13 euro. Non è richiesta la prenotazione anticipata.

Espanol :

En las afueras de Narbona, la finca de Chante Perdrix se encuentra entre las antiguas marismas fértiles y los áridos suelos pedregosos del « Plateau du Quatourze ». Aquí se cultiva una gran variedad de olivos para producir aceite de oliva y aceitunas de mesa, entre ellas la famosa Lucque. También se desarrollan aquí nuevos cultivos mediterráneos: almendros, granados y pimienta de Sichuan.

Una visita guiada por la finca, acompañada de una degustación de aceite de oliva, revela todas las sutilezas de la tierra y el saber hacer de los productores. También se ofrecen demostraciones de equipos de recolección e injerto en almendros en compañía de Quentin Berode.

Para prolongar la experiencia, se ofrece in situ un menú (salchicha de oveja a la parrilla de la granja GAEC des Amandiers, servida con arroz pilaf) por 13€. No es necesario reservar con antelación.

