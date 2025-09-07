DE FERME EN FERME DOMAINE DE COUCHALOU Fontjoncouse

DE FERME EN FERME DOMAINE DE COUCHALOU Fontjoncouse dimanche 7 septembre 2025.

DE FERME EN FERME DOMAINE DE COUCHALOU

14 Avenue Saint-Victor Fontjoncouse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

« De Ferme en Ferme est un événement dont l’objectif est de valoriser l’agriculture durable et les savoir-faire paysans.

Malgré les lourdes pertes subies lors de l’incendie de Fontjoncouse destruction du hangar, vignes brûlées, oliviers impactés –, le Domaine Couchalou a choisi de maintenir sa participation à la journée « De Ferme en Ferme ».

Depuis 2017, Thibault Maris cultive 12 ha de vignes et 2,5 ha d’oliviers en Agriculture Biologique. Vins rosés et rouges à découvrir lors de la journée.

Dégustation et visite de la cave toute la journée

Balades commentées à 10h30 et 15h30

Grillade (plat + dessert) 18 €

Tapas 5 €

Réservation obligatoire

Votre venue est un geste de soutien.

.

14 Avenue Saint-Victor Fontjoncouse 11360 Aude Occitanie +33 6 82 11 31 42 domaine.couchalou@gmail.com

English :

« De Ferme en Ferme » is an event designed to promote sustainable agriculture and local know-how.

Despite the heavy losses suffered during the Fontjoncouse fire destruction of the hangar, burnt vines, impacted olive trees Domaine Couchalou has decided to maintain its participation in « De Ferme en Ferme ».

Since 2017, Thibault Maris has been cultivating 12 ha of vines and 2.5 ha of olive trees using organic farming methods. Rosé and red wines to discover during the day.

Tastings and cellar tours all day

Guided tours at 10:30 a.m. and 3:30 p.m

Grill (main course + dessert): 18 ?

Tapas: 5 ?

Reservations required

Your visit is a gesture of support.

German :

« De Ferme en Ferme » ist eine Veranstaltung, deren Ziel es ist, die nachhaltige Landwirtschaft und das bäuerliche Know-how aufzuwerten.

Trotz der schweren Verluste, die die Domaine Couchalou bei dem Brand in Fontjoncouse erlitten hat Zerstörung des Schuppens, verbrannte Weinstöcke, beeinträchtigte Olivenbäume hat sie sich entschieden, weiterhin an dem Tag « De Ferme en Ferme » teilzunehmen.

Seit 2017 bewirtschaftet Thibault Maris 12 ha Weinberge und 2,5 ha Olivenbäume nach den Richtlinien des biologischen Landbaus. Rosé- und Rotweine können an diesem Tag entdeckt werden.

Weinprobe und Besichtigung des Weinkellers den ganzen Tag über

Kommentierte Spaziergänge um 10:30 und 15:30 Uhr

Gegrilltes (Hauptgericht + Dessert): 18 ?

Tapas: 5 ?

Reservierung erforderlich

Ihr Kommen ist eine Geste der Unterstützung.

Italiano :

« De Ferme en Ferme » è un evento pensato per promuovere l’agricoltura sostenibile e il know-how locale.

Nonostante le gravi perdite subite durante l’incendio a Fontjoncouse il capannone distrutto, le viti bruciate e gli ulivi danneggiati il Domaine Couchalou ha deciso di continuare a partecipare a « De Ferme en Ferme ».

Dal 2017, Thibault Maris coltiva 12 ettari di viti e 2,5 ettari di ulivi con metodi di agricoltura biologica. Vini rosati e rossi da scoprire durante la giornata.

Degustazioni e visite della cantina per tutto il giorno

Visite guidate alle 10.30 e alle 15.30

Grigliata (piatto principale + dessert): 18 ?

Tapas: 5 ?

Prenotazione obbligatoria

La vostra visita è un gesto di sostegno.

Espanol :

« De Ferme en Ferme » es un acontecimiento concebido para promover la agricultura sostenible y el saber hacer local.

A pesar de las graves pérdidas sufridas durante el incendio de Fontjoncouse -el cobertizo destruido, las viñas quemadas y los olivos dañados-, el Domaine Couchalou ha decidido seguir participando en « De Ferme en Ferme ».

Desde 2017, Thibault Maris cultiva 12 hectáreas de viñas y 2,5 hectáreas de olivos con métodos de agricultura ecológica. Vinos rosados y tintos para descubrir durante el día.

Catas y visitas a la bodega durante todo el día

Visitas guiadas a las 10h30 y a las 15h30

Parrillada (plato principal + postre): 18 €

Tapas: 5

Reserva obligatoria

Su visita es un gesto de apoyo.

