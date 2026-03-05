De ferme en ferme domaine de la Fauhère GAEC des petits grains Sainte-Jalle
De ferme en ferme domaine de la Fauhère GAEC des petits grains Sainte-Jalle samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme domaine de la Fauhère
GAEC des petits grains Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Week-end portes-ouvertes venez découvrir et déguster les bières et vins produits par nos soins.
GAEC des petits grains Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 92 71 50 petitsgrains@yahoo.fr
English :
Open house weekend: come and discover and taste our beers and wines.
L’événement De ferme en ferme domaine de la Fauhère Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale