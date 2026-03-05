De ferme en ferme domaine de la Fauhère GAEC des petits grains Sainte-Jalle

De ferme en ferme domaine de la Fauhère

GAEC des petits grains Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Week-end portes-ouvertes venez découvrir et déguster les bières et vins produits par nos soins.

.

GAEC des petits grains Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 92 71 50 petitsgrains@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open house weekend: come and discover and taste our beers and wines.

L’événement De ferme en ferme domaine de la Fauhère Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale