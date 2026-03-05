De ferme en ferme domaine de Provensol route de Vinsobres Venterol

De ferme en ferme domaine de Provensol

route de Vinsobres Domaine de Provensol Venterol Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Week-end portes-ouvertes vins bio médaillés Côtes du Rhône. Visite et dégustation commentée.

Assiette repas de campagne 20€ (réservation conseillée).

route de Vinsobres Domaine de Provensol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 52 09 63 thouroude.provensol@orange.fr

English :

Open house weekend: Côtes du Rhône medal-winning organic wines. Guided tour and tasting.

Country-style meal: 20? (reservation recommended).

