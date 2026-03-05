De ferme en ferme domaine de Provensol route de Vinsobres Venterol
De ferme en ferme domaine de Provensol route de Vinsobres Venterol samedi 25 avril 2026.
route de Vinsobres Domaine de Provensol Venterol Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Week-end portes-ouvertes vins bio médaillés Côtes du Rhône. Visite et dégustation commentée.
Assiette repas de campagne 20€ (réservation conseillée).
route de Vinsobres Domaine de Provensol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 52 09 63 thouroude.provensol@orange.fr
English :
Open house weekend: Côtes du Rhône medal-winning organic wines. Guided tour and tasting.
Country-style meal: 20? (reservation recommended).
L’événement De ferme en ferme domaine de Provensol Venterol a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale