De ferme en ferme domaine des Hautes Blaches Domaine des Hautes Blâches Mirabel-aux-Baronnies

De ferme en ferme domaine des Hautes Blaches

Domaine des Hautes Blâches 2641 route des Oliviers Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Week-end portes-ouvertes oliviers centenaires et vignes cultivées en biodynamie AOP Nyons.

Le samedi balade gratuite à vélo électrique. Démonstration de traction animale (10h30, 14h30, 16h30).

Domaine des Hautes Blâches 2641 route des Oliviers Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 18 27 thibaut.trollat@orange.fr

English :

Open house weekend: century-old olive trees and biodynamic AOP Nyons vines.

Saturday: free electric bike ride. Animal traction demonstration (10:30 am, 2:30 pm, 4:30 pm).

