De Ferme en Ferme Domaine la Rolière GFA du Domaine de la Rolière Livron-sur-Drôme

De Ferme en Ferme Domaine la Rolière

GFA du Domaine de la Rolière 605, chemin de la Rolière Livron-sur-Drôme Drôme

La famille Marchal vous accueille pour vous faire découvrir et comprendre de façon pédagogique et conviviale, toute la production de vin de Brézème, du raisin jusqu’au verre de dégustation. Visites adaptées en fonction du public. Enfants bienvenus.

GFA du Domaine de la Rolière 605, chemin de la Rolière Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 97 33 88

The Marchal family welcomes you to discover and understand the entire Brézème wine production process, from the grape to the tasting glass. Tours adapted to suit the public. Children welcome.

