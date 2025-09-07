DE FERME EN FERME DOMAINE LA RUNE Domaine la Rune Talairan
Situé au cœur des Corbières, notre domaine familial de 15 hectares est cultivé en agroécologie. En harmonie avec la nature, nous favorisons la résilience des vignes par la taille douce, la biodynamie, les vendanges manuelles et les couverts végétaux. A la cave, notre approche minimaliste vise des vins naturels, frais, digestes et expressifs du terroir.
10 h Balade, découverte du maraîchage et des plantes aromatiques avec Matthieu.
11 h Visite du chai, découverte des vinifications naturelles & dégustation.
12 h Repas paysan, bio & local (sur réservation, voir ci-dessous).
15 h Confection d’un sachet de lavande pour petits et grands.
16 h Balade, vignes & agroécologie.
Toute la journée
Découverte du fournil & fabrication de pain. Enclos avec les brebis de Matthieu. Dégustation & vente des produits fermiers vin, pain, légume, caissette de viande (sur commande uniquement)… et même baumes, crèmes & huiles de plantes médicinales !
Sur réservation repas paysan, bio & local tomate-basilic, Agneau grillé, Pomme de terre du jardin, dessert & café 15€ / adulte & 10€ / enfant. Repas végétarien 12€ / adulte. Pensez à prendre vos assiettes, couverts et verres.
Fermes invitées à La Rune (voir détail sur le programme en téléchargement).
Les jardins de la Rune, le Fournil croûte que croûte, la Bergerie du Remouli.
Domaine la Rune D613 route du Termenès Talairan 11220 Aude Occitanie +33 4 68 44 04 99
English :
Located in the heart of the Corbières, our 15-hectare family estate is cultivated using agroecology methods. In harmony with nature, we promote the resilience of the vines through gentle pruning, biodynamic viticulture, manual harvesting and plant cover. In the cellar, our minimalist approach aims for wines that are natural, fresh, digestible and expressive of the terroir.
10 a.m.: Stroll with Matthieu to discover market gardening and aromatic plants.
11 a.m.: Visit the winery, discover natural winemaking & wine tasting.
12 p.m.: Farmhouse, organic & local meal (reservation required, see below).
3 pm: Lavender sachet-making for young and old.
4 pm: Vineyard walk & agroecology.
All day long:
Discover the bakery & make bread. Enclosure with Matthieu’s sheep. Tasting & sale of farm products: wine, bread, vegetables, meat boxes (by order only)? and even balms, creams & oils from medicinal plants!
On reservation: organic & local farm meal: tomato-basil, grilled lamb, garden potatoes, dessert & coffee: 15? / adult & 10? / child. Vegetarian meal: 12? / adult. Please bring your own plates, cutlery and glasses.
Guest farms at La Rune (see program download for details).
Les jardins de la Rune, le Fournil croûte que croûte, la Bergerie du Remouli.
German :
Unser 15 Hektar großes Familiengut liegt im Herzen der Corbières und wird nach agroökologischen Methoden bewirtschaftet. Im Einklang mit der Natur fördern wir die Widerstandsfähigkeit der Reben durch sanften Rebschnitt, Biodynamik, manuelle Weinlese und Pflanzenbedeckung. Im Keller zielt unser minimalistischer Ansatz auf natürliche, frische, leicht verdauliche und ausdrucksstarke Weine des Terroirs ab.
10 h: Spaziergang, Entdeckung des Gemüseanbaus und der aromatischen Pflanzen mit Matthieu.
11 h Besuch des Weinkellers, Entdeckung der natürlichen Weinbereitung & Verkostung.
12 Uhr: Bauern-, Bio- & lokales Essen (Reservierung erforderlich, siehe unten).
15 Uhr: Herstellung eines Lavendelsäckchens für Groß und Klein.
16 Uhr: Spaziergang, Weinberge & Agrarökologie.
Den ganzen Tag lang
Entdeckung der Backstube & Brotherstellung. Gehege mit den Schafen von Matthieu. Verkostung und Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten: Wein, Brot, Gemüse, Fleischkisten (nur auf Bestellung)? und sogar Balsam, Cremes und Öle aus Heilpflanzen!
Auf Vorbestellung: Biologisches und lokales Bauernessen: Tomate-Basilikum, gegrilltes Lamm, Kartoffeln aus dem Garten, Dessert & Kaffee: 15? / Erwachsener & 10? / Kind. Vegetarisches Essen: 12? / Erwachsener. Bitte denken Sie daran, Teller, Besteck und Gläser mitzubringen.
Eingeladene Bauernhöfe in La Rune (siehe Details auf dem Programm zum Herunterladen).
Les jardins de la Rune, le Fournil croûte que croûte, la Bergerie du Remouli.
Italiano :
Situata nel cuore delle Corbières, la nostra tenuta familiare di 15 ettari è coltivata con metodi agroecologici. In armonia con la natura, incoraggiamo la resilienza delle viti attraverso una potatura delicata, la viticoltura biodinamica, la raccolta manuale e la copertura vegetale. In cantina, il nostro approccio minimalista mira a produrre vini naturali, freschi, facilmente digeribili ed espressivi del terroir.
10.00: Passeggiata con Matthieu alla scoperta dell’orto e delle piante aromatiche.
ore 11: visita alla cantina per conoscere la vinificazione naturale e la degustazione dei vini.
ore 12.00: Pranzo in agriturismo, biologico e locale (su prenotazione, vedi sotto).
ore 15.00: creazione di bustine di lavanda per grandi e piccini.
ore 16.00: Passeggiata nel vigneto e agroecologia.
Tutto il giorno:
Scoprite il panificio e preparate il vostro pane. Recinto con le pecore di Matthieu. Degustazione e vendita dei prodotti della fattoria: vino, pane, verdure, scatole di carne (solo su ordinazione) e persino balsami, creme e oli a base di piante medicinali!
Su prenotazione: pasto contadino biologico e locale: pomodoro-basilico, agnello alla griglia, patate dell’orto, dessert e caffè: 15? / adulto e 10? / bambino. Pasto vegetariano: 12? / adulto. Non dimenticate di portare piatti, posate e bicchieri.
Fattorie ospiti a La Rune (vedi dettagli nel download del programma).
I giardini della Rune, il Fournil croûte que croûte, la Bergerie du Remouli.
Espanol :
Situada en el corazón de las Corbières, nuestra propiedad familiar de 15 hectáreas se cultiva con métodos agroecológicos. En armonía con la naturaleza, fomentamos la resistencia de las viñas mediante podas suaves, viticultura biodinámica, vendimia manual y cubiertas vegetales. En la bodega, nuestro enfoque minimalista pretende producir vinos naturales, frescos, fáciles de digerir y expresivos del terruño.
10 h: Paseo con Matthieu para descubrir la huerta y las plantas aromáticas.
11 h: Visita a la bodega para aprender sobre la vinificación natural y la degustación de vinos.
12.00 h: Comida en la granja, ecológica y local (reserva obligatoria, véase más abajo).
15.00 h: Fabricación de bolsitas de lavanda para grandes y pequeños.
16 h: Paseo por el viñedo y agroecología.
Todo el día:
Descubra la panadería y haga su propio pan. Encierro con las ovejas de Matthieu. Degustación y venta de productos de la granja: vino, pan, verduras, cajas de carne (sólo por encargo)… ¡e incluso bálsamos, cremas y aceites elaborados con plantas medicinales!
Con reserva: comida de granja ecológica y local: tomate albahaca, cordero a la parrilla, patatas de la huerta, postre y café: 15? / adulto y 10? / niño. Comida vegetariana: 12? / adulto. No olvide traer sus platos, cubiertos y vasos.
Granjas invitadas en La Rune (ver detalles en la descarga del programa).
Les jardins de la Rune, le Fournil croûte que croûte, la Bergerie du Remouli.
