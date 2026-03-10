De Ferme en Ferme Domaine Peylong Les Batailles Suze

De Ferme en Ferme Domaine Peylong

Les Batailles Domaine Peylong Suze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Domaine familial créé en 1868. De très petite taille, 4,5 ha en Bio, nos 13 cépages nous permettent d’élaborer des vins très différents en 13 cuvées. Par exemple l’oublié 100% clairette, le sage fruité et tendre ou l’étourdie crémant brut nature…

.

Les Batailles Domaine Peylong Suze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 50 83 64 contact@peylong.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family estate established in 1868. Very small in size, 4.5 ha organically grown, our 13 grape varieties enable us to produce very different wines in 13 cuvées. For example, the forgotten 100% clairette, the fruity and tender sage or the étourdie crémant brut nature?

L’événement De Ferme en Ferme Domaine Peylong Suze a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme