De ferme en ferme

La Boutinière Écueillé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Anne et Luc vous reçoivent sur une ferme maraichère d’une surface de 7 hectares en agriculture biologique sous serre photovoltaïque de 3,2 hectares.

Maraîchage biologique diversifié, légumes, fruits rouges, avocats et agrumes. .

La Boutinière Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 03 45 49 gorry.luc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anne and Luc welcome you to their 7-hectare organically-farmed market garden under a 3.2-hectare photovoltaic greenhouse.

L’événement De ferme en ferme Écueillé a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays de Valençay