De ferme en ferme Écueillé
De ferme en ferme Écueillé samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme
La Boutinière Écueillé Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Anne et Luc vous reçoivent sur une ferme maraichère d’une surface de 7 hectares en agriculture biologique sous serre photovoltaïque de 3,2 hectares.
Maraîchage biologique diversifié, légumes, fruits rouges, avocats et agrumes. .
La Boutinière Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 03 45 49 gorry.luc@orange.fr
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English :
Anne and Luc welcome you to their 7-hectare organically-farmed market garden under a 3.2-hectare photovoltaic greenhouse.
L’événement De ferme en ferme Écueillé a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays de Valençay
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