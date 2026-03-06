De Ferme en Ferme en Sud Luberon Lauris

De Ferme en Ferme en Sud Luberon

646 chemin du Retavon Lauris Vaucluse

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Dans le cadre de De Ferme en Ferme, venez rencontrer trois producteurs du Luberon apiculteurs, éleveurs bovins et maraîchers bio. Découverte des fermes, échanges avec les agriculteurs et dégustation de produits locaux.

646 chemin du Retavon Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 47 65 16 lesruchersdesmesseguieres@orange.fr

English :

As part of De Ferme en Ferme, come and meet three Luberon producers: beekeepers, cattle breeders and organic market gardeners. Discover the farms, chat with the farmers and taste local produce.

