De ferme en ferme Ferme de Belna Ferme de Belna Beaune-sur-Arzon

Ferme de Belna Bruac Beaune-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Découvrez une ferme diversifiée avec des vaches et des chèvres, un fromage particulier le Belhna cuit au chaudron et affiné en cave naturelle, la fabrication de farines, culture de lentilles et vente de viande au détail.
Ferme de Belna Bruac Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 20 40 90 maitre.sebastien0095@orange.fr
English :
Discover a diversified farm with cows and goats, a special cheese Belhna cooked in a cauldron and matured in a natural cellar, flour production, lentil cultivation and meat retailing.
