De ferme en ferme Ferme de Belna Ferme de Belna Beaune-sur-Arzon

De ferme en ferme Ferme de Belna

Ferme de Belna Bruac Beaune-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez une ferme diversifiée avec des vaches et des chèvres, un fromage particulier le Belhna cuit au chaudron et affiné en cave naturelle, la fabrication de farines, culture de lentilles et vente de viande au détail.

.

Ferme de Belna Bruac Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 20 40 90 maitre.sebastien0095@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a diversified farm with cows and goats, a special cheese Belhna cooked in a cauldron and matured in a natural cellar, flour production, lentil cultivation and meat retailing.

L’événement De ferme en ferme Ferme de Belna Beaune-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay