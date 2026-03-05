De ferme en ferme ferme de la Condamine La Condamine Bésignan

De ferme en ferme ferme de la Condamine

La Condamine Ferme de la Condamine Bésignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Week-end portes-ouvertes olives, petit épeautre, pois chiches, fruits secs et repas gourmand.

Soupe ou sandwich falafels (6,50€ à 10,50€), crêpe sucrée (2,50€ à 3€).

La Condamine Ferme de la Condamine Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 15 12 77 lafermedelacondamine@gmail.com

English :

Open house weekend: olives, small spelt, chickpeas, dried fruit and gourmet meal.

Falafel soup or sandwich (6.50? to 10.50?), sweet crepe (2.50? to 3?).

