De ferme en ferme ferme de la Condamine La Condamine Bésignan

La Condamine Ferme de la Condamine Bésignan Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Week-end portes-ouvertes olives, petit épeautre, pois chiches, fruits secs et repas gourmand.
Soupe ou sandwich falafels (6,50€ à 10,50€), crêpe sucrée (2,50€ à 3€).
.
La Condamine Ferme de la Condamine Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 15 12 77 lafermedelacondamine@gmail.com
English :
Open house weekend: olives, small spelt, chickpeas, dried fruit and gourmet meal.
Falafel soup or sandwich (6.50? to 10.50?), sweet crepe (2.50? to 3?).
