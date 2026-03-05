De ferme en ferme ferme de Perdicus Ferme de Perdicus Villeperdrix
De ferme en ferme ferme de Perdicus Ferme de Perdicus Villeperdrix samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme ferme de Perdicus
Ferme de Perdicus 10, Sur le serre Villeperdrix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Week-end portes-ouvertes ânes, basse cour, oliviers, fraisiers, plantes aromatiques.
Loto des parfums
Le samedi de 12h à 14h, le PNR des Baronnies sera sur la ferme pour présenter un projet alimentaire de territoire.
.
Ferme de Perdicus 10, Sur le serre Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 27 28 36 ferma.perdicus@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house weekend: donkeys, farmyard, olive trees, strawberry trees, aromatic plants.
Loto des parfums
On Saturday from 12pm to 2pm, the PNR des Baronnies will be on the farm to present a local food project.
L’événement De ferme en ferme ferme de Perdicus Villeperdrix a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale