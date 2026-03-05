De ferme en ferme ferme de Perdicus Ferme de Perdicus Villeperdrix

De ferme en ferme ferme de Perdicus

Ferme de Perdicus 10, Sur le serre Villeperdrix Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Week-end portes-ouvertes ânes, basse cour, oliviers, fraisiers, plantes aromatiques.

Loto des parfums

Le samedi de 12h à 14h, le PNR des Baronnies sera sur la ferme pour présenter un projet alimentaire de territoire.

Ferme de Perdicus 10, Sur le serre Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 27 28 36 ferma.perdicus@gmail.com

English :

Open house weekend: donkeys, farmyard, olive trees, strawberry trees, aromatic plants.

Loto des parfums

On Saturday from 12pm to 2pm, the PNR des Baronnies will be on the farm to present a local food project.

